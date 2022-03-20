Окупанти вже втратили 14 700 військових та майже сто літаків

За повних 24 дні війни від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили 14 700 російських військових, 476 танків та понад 200 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

особового складу 14700 осіб,

танків ‒ 476 од,

бойових броньованих машин ‒ 1487 од,

артилерійських систем – 230 од,

РСЗВ – 74 од,

засоби ППО – 44 од,

літаків – 96 од,

гелікоптерів – 118 од,

автомобільної техніки – 947 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21.

спеціальна техніка – 12.

Водночас у Генштабі додають, що ці дані є орієнтовними, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.