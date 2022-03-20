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Окупанти вже втратили 14 700 військових та майже сто літаків

Ольга Денисяка

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За повних 24 дні війни від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЗСУ знищили 14 700 російських військових, 476 танків та понад 200 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

  • особового складу   14700 осіб,
  • танків  ‒ 476 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
  • артилерійських систем – 230 од,
  • РСЗВ – 74 од,
  • засоби ППО – 44 од,
  • літаків – 96 од,
  • гелікоптерів – 118 од,
  • автомобільної техніки – 947 од,
  • кораблі /катери – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21.
  • спеціальна техніка – 12.

Водночас у Генштабі додають, що ці дані є орієнтовними, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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