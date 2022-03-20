Окупанти готові відкрити гумкоридори з Маріуполя, якщо місто здасться

Російське міністерство оборони заявило про свою готовність відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя 21 березня, а якщо влада міста капітулює.

Окупанти нібито готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації з міста як у східному (в Росію), так і в західному напрямках. Вони заявляють про відкриття коридорів о 10 ранку 21 березня (не зазначивши, за київським чи московським часом).

У російському міноборони безпідставно заявили, що очікують від Києва погодження маршрутів гуманітарних коридорів до 5 ранку хоча українська влада вже кілька днів намагається доставити вантаж до міста. За їхніми словами, Київ має змусити захисників міста погодитися на капітуляцію.

Також представники російського міноборони цинічно перекинув відповідальність за авіаційні удари по будівлях театру, шкіл, дитячих садочків та лікарень на українських захисників та місцеву владу Маріуполя.

В той же час відомо, що Українська авіація взагалі не літає в небі над Маріуполем через близьке розташування російських систем ППО та зенітно-ракетних комплексів довкруги.

Мало того росіяни лякають українську владу тим, що їй буцімто загрожує «міжнародний трибунал за воєнні злочини», хоча насправді міжнародний трибунал уже працює над звіртвами та злочинами російських військових в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.