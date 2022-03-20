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На Луганщині впритул розстріляли будинок для літніх людей: 56 загиблих

Ольга Денисяка

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11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Внаслідок обстрілу загинули 56 людей. Про це у Телеграм повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти», – повідомив Гайдай.

Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату. Дістатися до місця трагедії досі неможливо.

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