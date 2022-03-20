Ігор Васюник: «Єдиний варіант швидкого завершення війни – фізична ліквідація путіна»

Народний депутат України 7-8 скликань, керівник добровольчих формувань територіальної оборони Залізничного району Львова Ігор Васюник про деградацію суспільства на росії, міжнародний трибунал над військовими злочинцями рф та повну деокупацію України, включно з Кримом.

«Єдиний на сьогодні варіант швидкого (наголошую – швидкого!) завершення війни – фізична ліквідація путіна його ж оточенням. Що буде якщо:

⁃ Наступник (прізвище не має значення) оголосить про виведення військ з України. Можливо навіть одночасно буде деокупація Луганської і Донецької областей. «Нова» російська влада може собі «дозволити» це зробити. В обмін на початок розмов про відновлення зв’язків із цивілізованим світом. Питання повернення Криму – захочуть залишити для подальших переговорів з Україною.

⁃ В самій же Росії нічого не зміниться. Це абсолютно деградоване та прогниле суспільство, де будь-яка влада тримається виключно на промиванні мізків, вигаданій загрозі зі сторони Заходу. Це тєрпіли, раби, 70% яких ніколи не були далі свого болота і не мають каналізації. Для них формула «загнивающий запад – это наше светлое будущие» – це стеля в розвитку.

Головне – не дати себе ввести в оману, коли черговим президентом ФСБ призначить якогось «навального» чи «собчак». Все воно – одне болото.

– мінімум одне покоління людей у світі вважатиме всіх росіян вбивцями. Вони ще довго соромитимуться хто вони і звідки. І одне з головних завдань українців після перемоги – не дати світу швидко впасти в амнезію.

А Україна після повного виведення російських військ має добитися:

– справедливого вироку в міжнародних судах усьому військово-політичному керівництву росії. Всі прізвища російських військових, які вбивали українців, мають бути у списку міжнародних злочинців і в розшуку. Це щоб ті тварини, які повернулися живими – більше ніколи не виїхали зі свого болота.

Росія має відповісти за втрачені українські життя, зруйновані будівлі, понівечені долі;

– відновлення державних кордонів України – деокупація всієї території включно з Кримом;

– скасування чи послаблення санкцій проти росії можливе лише після компенсації Росією всіх завданих збитків Україні. Приватні та державні активи, які росіяни мали за кордоном – кожен долар чи євро має піти на відновлення економіки України. Тут має потужно працювати український дипломатичний фронт;

– Україна має стати членом ЄС. Тримати курс на членство в НАТО, а поряд з тим Україна має отримати реальні гарантії в рамках нових багатосторонніх безпекових угод;

– податкова, кредитна, митна політика нашої держави має бути направлена на гіпершвидке відновлення економіки. Всі компанії, які вийшли з росії, запросити відкрити свої виробництва в Україні. Всі громадяни України повинні повернутися в Україну;

– усі герої-захисники України та їхні сім’ї повинні бути достойно відзначені та винагороджені.

– Україна повинна пройти повне очищення від колаборантів: в політиці, в правоохоронних структурах, в судах, релігійних установах;

– СТІНА. Фізична стіна та глибочезний рів мають розділяти спільні кордони Росії та Білорусі. А українське небо надійно захищене.

Цей перелік можна довго продовжувати…Ключовим критерієм будь-яких змін в Україні має бути повна втеча від культурних, дипломатичних, економічних, історичних, ментальних зв’язків з росією як найбільш токсичним та вбивчим утворенням. Ми отримали шанс провести дуже швидкі і невідворотні зміни. І ми цю можливість не втратимо».