Девід Бекхем передав свій Instagram лікарці-педіатру з Харкова

Зіркова родина Девіда та Вікторії Бекхемів на початку березня долучилася до збору гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців. Також Бекхем оголосив, що тимчасово передає свої акаунти в соцмережах лікарці-педіатру, очільниці Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій, пише Tabloid.

Через сторіз, які публікуватиме Ірина, вся аудиторія Девіда, яка лише в Instagram перевищує 71.5 мільйонів користувачів, спостерігатиме, як лікарі рятують життя вагітних жінок, породіль та найкрихітніших пацієнтів у Харкові. Як вони роблять це в умовах війни, під ударами російських військ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

«Дізнайтеся більше про чудову роботу, яку виконують Ірина та інші медики, щоби рятувати життя в Україні», – сказав Бекхем, закликавши також робити пожертви до UNICEF.

Лікарка Ірина слухає маленького пацієнта. «Перші дні були найскладніші. Ми мусили навчитися працювати під бомбардуванням та обстрілами»

«У перший день війни всіх вагітних жінок та матерів було евакуйовано до підвалу. Це були жахливі три години, які ми провели разом»

«Це Яна та її маленький син Михайло. Він народився на другий день війни та мав проблеми з диханням. Зараз йому краще. Але дім його сім’ї зруйновано, і вони не можуть повернутися»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.