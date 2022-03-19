Від Степана Бандери вимагають здатися

«Росіянка», яка завше виступала за мир через спецоперацію, звернулася до Степана Бандери, аби він здався бо перебуває у безвиході.

Емоційне відеозвернення від “росіянки” Тамари опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

Насправді цей сатиричний ролик, який відображає позицію більшості росіян, опублікувала українська акторка Дар’я Білоцерковець.

«Я акторка і мені здавалось, що я зможу зіграти будь яку роль на ізі… сьогодні придумали персонажа «нармальная руская женщіна», і я відчула неймовірну огиду від того, що мені треба це сказати для ролі. . .», – прокоментувала роботу Дар’я Білоцерковець.

Я акторка і мені здавалось, що я зможу зіграти будь яку роль на ізі… сьогодні з @slavayushkov придумали персонажа «нармальная руская женщіна» і я відчула неймовірну огиду від того, що мені треба це сказати для ролі. . .

Вашій увазі пілот персонажа

Раніше друг путіна рамзан кадиров закликав полювати на голову Степана Бандери – головного ворога росіян.

Як відомо Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус «Борець за незалежність України у ХХ сторіччі».

Степан Бандера був одним із ініціаторів Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року – у центральну Берлінську в’язницю. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен. Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

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