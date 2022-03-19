Уряд розробляє програму підтримки переселенців і сімей, які їх прийняли

Кабінет міністрів України розробляє комплексну програму підтримки людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зеленський заявив, що програма складатиметься з трьох компоненів. Перший з них – фінансовий.

«Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», – повідомив президент.

Другий компонент – житловий. За словами президента, уряд вже готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент – це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців.

Зеленський додав, що найближчим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розʼяснить усі деталі такої комплексної програми підтримки громадян.

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