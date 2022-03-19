Україна вже збила 210 літаків і гелікоптерів РФ. Ліквідовано 14400 військових

Станом на ранок 24 дня війни з початку повномасштабного вторгнення на територію України російська армія втратила понад 14400 військових, 466 танків та 210 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
З 24 лютого до 19 березня загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу 14 400 осіб,
- танків ‒ 466 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
- артилерійських систем – 213 од,
- ракетних систем ЗВ ‒ 72 од,
- засоби протиповітряної оборони ‒ 44 од,
- літаків – 95 од,
- гелікоптерів – 115 од,
- автомобільної техніки ‒ 914 од,
- кораблі /катер ‒ 3 од,
- цистерн з паливом ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 17,
- Спецтехніка – 11.
У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський