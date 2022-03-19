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Україна вже збила 210 літаків і гелікоптерів РФ. Ліквідовано 14400 військових

Андрій Котенський

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Станом на ранок 24 дня війни з початку повномасштабного вторгнення на територію України російська армія втратила понад 14400 військових, 466 танків та 210 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

З 24 лютого до 19 березня загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу 14 400 осіб,
  • танків ‒ 466 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
  • артилерійських систем – 213 од,
  • ракетних систем ЗВ ‒ 72 од,
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 44 од,
  • літаків – 95 од,
  • гелікоптерів – 115 од,
  • автомобільної техніки ‒ 914 од,
  • кораблі /катер ‒ 3 од,
  • цистерн з паливом ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 17,
  • Спецтехніка – 11.

У Генштабі зазначають, що всі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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