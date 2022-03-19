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У Львові не продаватимуть алкоголь – Садовий

Анастасія Диняк

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Попри наказ обласної військової адміністрації у Львові продовжує діяти заборона на продаж алкогольних напоїв. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Так, у Львові все ще не можна купити алкогольні напої, незважаючи на дозвіл ЛВДА.

«Позиція Львова залишається незмінною. В місті повністю заборонено продаж алкоголю», – заявив Садовий.

Нагадаємо, раніше у військовій адміністрації дозволили продаж алкоголю з 10:00 до 21:00 години. Однак голови місцевих громад, за потреби, можуть посилювати обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території.

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