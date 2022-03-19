Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив можливість зміни Конституції у частині євроатлантичної інтеграції після переговорів з РФ. Про це він заявив в телеефірі, передає Інтерфакс Україна.

«Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися до якого шляху будуть йти переговірники і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституції в цій частині», – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що для України важливим є те, щоб «за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави».

«Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі і, безумовно, приєднаємось до її обговорення», – додав Стефанчук.

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