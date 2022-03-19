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Росію можуть визнати державою-терористом

Анастасія Диняк

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Україна є першою у світі країною, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Про це у суботу, 19 березня, повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час брифінгу в Медіа Центрі Україна.

Еміне Джапарова зауважила, що злочини Росії почалися ще у 2014 року. Саме тоді РФ, порушуючи усі міжнародні і двосторонні договори, незаконно окупувала території України.

Також посадовиця наголосила, що взяти на себе відповідальність за злочини проти України має не лише політична верхівка країни-агресорки, а й кожен її громадянин.

Починаючи з 2014 року, Міністерство закордонних справ збирало докази злочинів Росії на території України для Міжнародного суду ООН.

«Україна – перша держава у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом», – розповіла Джапарова.

Крім того, Україна стала другою державою, яка позивається за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Першою безуспішно це зробила Грузія.

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