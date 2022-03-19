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Резерви НБУ перевищують довоєнні

Андрій Котенський

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Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що завдяки міжнародній підтримці резерви Національного банку зараз вищі, ніж до війни. Про це він повідомив в інтерв’ю Forbes, пише Українська правда.

Ніколайчук перелічив останні транші допомоги: 1,4 млрд дол від МВФ, 300 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 311 млн дол від Світового банку.

«Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту. Загалом коштів, які ми вже акумулювали, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці», – резюмував він.

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