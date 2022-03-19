«Путлер, капут»: аніматори запропонували варіанти смерті президента РФ

Український режисер Микити Лисков запустив анімаційний флешмоб з можливими сценаріями смерті Володимира Путіна. Про це режисер повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Микита Лисков запустив акцію, щоб продемонструвати обурення діями Путіна, який розпочав війну в Україні, вбиває громадян та знищує міста.
Доєднатися до флешмобу можуть усі охочі. На сторінці Лискова вже з’явилися перші вісім можливих варіантів.
Варіан 1:
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Варіант 2:
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Варіант 3:
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Варіант 4:
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Варіант 5:
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Варіант 6:
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Варіант 7:
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Варіант 8:
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Варіант 9
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Сценарій, за яким можна усунути Путіна, треба вмістити в 10-секундний ролик. Технічні характеристики анімації: 1920×1080, 24pfs, зі звуком або без. Можна анонімно, або з титрами в кінці.
Роботи надсилати на адресу: [email protected].
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Анастасія Диняк