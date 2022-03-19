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«Путлер, капут»: аніматори запропонували варіанти смерті президента РФ

Анастасія Диняк

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Український режисер Микити Лисков запустив анімаційний флешмоб з можливими сценаріями смерті Володимира Путіна. Про це режисер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Микита Лисков запустив акцію, щоб продемонструвати обурення діями Путіна, який розпочав війну в Україні, вбиває громадян та знищує міста.

Доєднатися до флешмобу можуть усі охочі. На сторінці Лискова вже з’явилися перші вісім можливих варіантів.

Варіан 1:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 2:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 3:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 4:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 5:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 6:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 7:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 8:

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Варіант 9

 

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Допис, поширений Mykyta Lyskov (@mykytalyskov)

Сценарій, за яким можна усунути Путіна, треба вмістити в 10-секундний ролик. Технічні характеристики анімації: 1920×1080, 24pfs, зі звуком або без. Можна анонімно, або з титрами в кінці.

Роботи надсилати на адресу: [email protected].

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