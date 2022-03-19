Потреби Гуманітарного штабу у Львові: список

Гуманітарний штаб у Львові надав список нагальних потреб для внутрішньо переміщених українців. Про це повідомляють на сторінці Львівської обласної державної адміністрації у Facebook.

У Львові Гуманітарний штаб знаходиться на вулиці Коперника, 17. Волонтери просять приносити речі посортованими та порахованими.

Список необхідного:

шампуні;

гелі для душу;

мило рідке та сухе;

засоби для гоління;

креми;

антисептики;

зубні щітки і пасти.

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