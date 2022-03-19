Потреби Гуманітарного штабу у Львові: список

Гуманітарний штаб у Львові надав список нагальних потреб для внутрішньо переміщених українців. Про це повідомляють на сторінці Львівської обласної державної адміністрації у Facebook.
У Львові Гуманітарний штаб знаходиться на вулиці Коперника, 17. Волонтери просять приносити речі посортованими та порахованими.
Список необхідного:
- шампуні;
- гелі для душу;
- мило рідке та сухе;
- засоби для гоління;
- креми;
- антисептики;
- зубні щітки і пасти.
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Анастасія Диняк