Польща пообіцяла створення плану відбудови України

На наступному засіданні польські депутати обговорюватимуть «План Маршалла №2» для України. Про це пише Суспільне.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що все суспільство надіється на відбудову суверенної держави після війни.

«На найближчому засіданні Євроради у Брюсселі я підніму тему великого загальноєвропейського плану відбудови України», – заявив політик.

Прем’єр-міністр переконаний, що найбільше зусиль мають докласти найбагатші країни, оскільки вони пропустили «момент, коли можна було зупинити російську агресію».

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