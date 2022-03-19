Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, – Генштаб

Російські окупаційні війська тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. Про це йдеться в опублікованому у Facebook зведені Генштабу.
«Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря», – йдеться в повідомленні.
Водночас на підступах до Миколаєва ворога зупинили спільними діями підрозділів Сил оборони.
У Генштабі зазначили, що лише впродовж останньої доби, 18 березня, противник наніс 4 ракетних удари (14 ракет) та здійсний понад 40 авіаційних нальотів.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка