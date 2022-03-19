Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, – Генштаб

Російські окупаційні війська тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. Про це йдеться в опублікованому у Facebook зведені Генштабу.

«Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

Водночас на підступах до Миколаєва ворога зупинили спільними діями підрозділів Сил оборони.

У Генштабі зазначили, що лише впродовж останньої доби, 18 березня, противник наніс 4 ракетних удари (14 ракет) та здійсний понад 40 авіаційних нальотів.

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