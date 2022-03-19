Нідерланди та Німеччина поставлять Словаччині ЗРК Patriot

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot («Петріот») замість її систем ППО С-300, які передаються Україні. Про це з посиланням на нідерландське Міноборони повідомляє Інтерфакс Україна.

«Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot встануть на чергування з середини квітня», – ідеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

У четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

«Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і маю передусім задовольняти потреби словацької оборони. Наразі в нас у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи», – прокоментував Надь розмови про те, що С-300 може бути передана зі Словаччини в Україну.

Раніше Польща пропонувала направити в Україну винищувачі МіГ-29, що стоять на озброєнні країни, радянського виробництва, але також в обмін на сучасніші американські літаки F-16. У Пентагоні дійшли висновку, що передання цих літаків Україні не матиме істотної користі Києву й до того ж може призвести до ескалації відносин із Росією.

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