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Нацгвардійці захопили ворожу техніку на Луганщині

Ольга Денисяка

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На Луганщині бійці Нацгвардії виявили дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищили з гранатомета одну БМП-1. Про це повідомив у Телеграмі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Гарні новини на ніч. Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Російські окупанти зазнали втрат під Кремінною. Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1», – написав Гайдай.


За його інформацією, під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, покинувши зброю й техніку. Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів.

Окрім того, під час огляду залишеної документації в БМП-1 стало відомо, що в цьому БМП-1 перебував командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР.

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