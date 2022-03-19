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Нацбанк перерахував понад 12,2 млрд грн зі спецрахунку на потреби військових

Анастасія Диняк

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Національний банк України перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн, на спеціальному рахунку залишилося 71 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, Національний банк вже перерахував понад 12,2 млрд грн зі спеціального рахунку. 8,685 млрд грн пішли на потреби Міністерства оборони. На потреби Національної гвардії України переказали 950 млн грн, для Національної поліції – 1 650 млн грн, та ще 980 млн грн для Державної прикордонної служби.

«Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 12,3 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті», – заявили в НБУ.

Станом на 19 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 71 млн грн.

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