На Луганщині очікується гуманітарний коридор. Якщо Росія припинить обстріли

На Луганщині погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. «Режим тиші» погоджений на 19 березня, починаючи із 9:00. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

«Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися «режим тиші», щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані», – повідомив Сергій Гайдай.

Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська.

Приблизно о 14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки.

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