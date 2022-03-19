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LG Electronics зупиняє поставки до Росії

Ольга Денисяка

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Південнокорейська компанія LG Electronics зупиняє поставки в Росію. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Компанія заявила, що зупиняє всі поставки в Росію та уважно стежитиме за ситуацією, а також надаватиме гуманітарну допомогу.

«LG Electronics призупиняє всі поставки в Росію і продовжить уважно стежити за тим, як розгортається ситуацієя.Ми глибоко стурбовані здоров’ям та безпекою всіх людей. LG продовжує підтримувати зусилля з надання гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні компанії.

Зазначимо, за даними Єльського університету, вже близько 400 компаній заявили про припинення роботи в Росії.

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