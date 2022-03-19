«Динамо» переїхав до Дрогобича

Київський футбольний клуб «Динамо» переїхав та відновив тренування в Дрогобичі. Про це пише Суспільне.

Через війну в Україні футболісти клубу були змушені змінити місце тренування. З бази в Конча-Заспі на Київщині спортсмени перемістилися на Львівщину – до Дрогобича.

Наразі основний склад клубу працюють з помічником головного тренера Олегом Гусєвим. Головний тренер Мірча Луческу покинув Україну, як й іноземні гравці клубу.

Футболісти готуються до відновлення чемпіонату України, а також до відбіркового матчу на чемпіонат світу-2022 національної збірної проти Шотландії, що був перенесений з 24 березня на червень.

Продовжує тренування й команда «Динамо U19». Вони готуються до матчу 1/8 фіналу юнацької ліги УЄФА проти лісабонського «Спортинга», який мав відбутися в Києві 9 березня. Наразі гра перенесене на невизначений час.

Генеральний директор київського «Динамо» Резо Чохонелідзе заявив, що клуб протестував кілька полів для тренувань і обрав найбільш підходящий для себе варіант.

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Фото: ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА