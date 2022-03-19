Британія звинуватила РФ у використанні переговорів для перегрупування військ

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил. Про пише Європейська правда із посиланням на Sky News.

Трасс сказала, що переговори є «димовою завісою», і вона «скептично» ставиться до цілей Кремля.

«Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян», – заявила вона.

«Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі», – наголосила міністр.

За словами Трасс, «росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу».

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