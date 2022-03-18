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За ніч на Луганщині окупанти зруйнували понад 20 будівель

Анастасія Диняк

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У ніч з 17 на 18 березня в Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області російські окупанти знищили понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури, є загиблі. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Увечері 17 березня російські військові з «Градів» обстріляли старі райони Сєвєродонецька. Обстрілами пошкодило шість інфраструктурних об’єктів, два будинки та гаражі.

У ніч проти 18 березня артилерія і системи залпового вогню російської армії обстрілювала житлові райони.

«За декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни, – зазначив він. – Ці нелюді відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Так враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєвєродонецьк, Рубіжне та наші інші міста», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілів за ніч загинули двоє людей і ще четверо дістали поранення. У деяких будинках відсутнє постачання газу та води, ситуацію вже намагаються владнати.

У Рубіжному за ніч сталося займання десятьох будинків та магазину. Відомо про двох поранених.

У п’ятницю, 18 березня, близько 5:00 окупанти знову відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Наразі кількість жертв невідома.

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