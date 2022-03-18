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З початку війни в Києві загинули 222 людини, ще 889 поранено

Наталя Дуляба

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За 22 дні повномасштабної війни, яку в Україні веде РФ, у столиці вже загинули 222 людини, в тому числі четверо дітей, 889 осіб дістали поранення. Пошкоджено десятки житлових будинків. Про це йдеться на сайті КМДА.

Про наслідки війни, що триває вже більше трьох тижнів, 18 березня розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, з початку повномасштабної агресії у столиці

  • загинули 222 людини (в тому числі 60 цивільних, 4 дітей);
  • поранено 889 людей (в тому числі 241 цивільний: 18 дітей, 3 водії «швидкої», один лікар «швидкої»).

Також внаслідок ворожих обстрілів у Києві пошкоджено 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Ще у 55 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна.

Утім Микола Поворозник наголосив, що Київ продовжує оборонятися і жити в умовах воєнного стану.

«Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини та інші заклади. Відновили роботу 35 ярмарків та столичних ринків», – додав він.

Нагадаємо, з 24 лютого, відколи Росія напала на Україну, від обстрілів окупантів загинули вже 109 дітей, ще понад 130 отримали поранення.

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