Ворог поширює черговий фейк про «непідготованість» ЗСУ

Російська пропаганда активно розповсюджує фейк про непідготованість українських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У соціальних мережах активізувалися ворожі пропагандисти, які поширюють інформацію про непідготованість воїнів Збройних Сил України. Подібні коментарі здебільшого залишають з фальшивих акаунтів, але можуть зустрічатися й матеріали «інформаційних агентств».

Основні тези пропаганди:

емоційність викладу;

неможливість ідентифікації автора тексту;

підкреслена «українськість»;

застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика та «воюють ті, хто зброї в руках ніколи не тримав».

«Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому – великі втрати у лавах збройних сил РФ. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи Збройних Сил України, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій», – наголошують в ЗСУ.

Зауважимо, керівними документами Збройних Сил України та Сухопутних військ ЗС України начальникам ОТЦК та СП заборонено призивати громадян, які раніше не мали досвіду проходження військової служби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.