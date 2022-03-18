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Віталій Портников: «Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної»

Наталя Дуляба

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Український публіцист, письменник і журналіст Віталій Портников про наміри Володимира Путіна, який не збирається відмовитись від України, і тому вже зараз готується до наступної війни:

«Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви зґвалтування, яка намагається зрозуміти, що вона зробила не так і чому саме на неї напав маніяк.

Може, вона була неправильно одягнена, може, вона занадто сильно йому посміхались або навпаки була надто агресивною? А правда в тому, що маніяк напав тому, що хотів напасти і знищити, а не тому, що жертва обрала не той фасон одягу.

Євроатлантична інтеграція України турбує Путіна тільки з однієї причини: якщо вона відбудеться, окупація українських земель і включення їх до складу Російської Федерації стане неможливим. А це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму.

І навіть якщо ми сьогодні погодимося із путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї. Як і бажання закінчити війну у голові у 2019 році не відвернуло нас від війни, а тільки наблизило нас до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад. Зрозумійте нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної».

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