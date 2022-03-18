В Україні видаватимуть кредити на бізнес під 0% та скасують більшість регуляцій

Уряд підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми «5-7-9%». На час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни, будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. Про це під час відоеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою», – повідомив Володимир Зеленський.

Водночас президент анонсував, що у п’ятницю, 18 березня, Кабінет міністрів проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

«Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш», – сказав Президент України.

Окрім того Зеленський дав завдання для Національного банку України, народних депутатів і наших урядовців, знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках.

«100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики. Проект рішення. І сподіваюся, що Верховна Рада не забариться з підтримкою. Бо це потрібно українцям. Це потрібно Україні», – додав він.

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