Українців попереджають про SMS-розсилку із небезпечним посиланням

Українців попереджають про черговий різновид інтернет-шахрайства – SMS-розсилку про нарахування грошей. Перейшовши за отриманим посиланням, телефон можуть взламати. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації РНБО у Facebook.

На телефони українців почали надходити повідомлення із текстом: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» і далі йде посилання.

В РНБО наголошують: у жодному випадку не переходьте за цим посиланням, оскільки є великий ризик того, що ваш телефон взламають.

«Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн через застосунок «Дія», очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію», – йдеться в повідомленні.

Українців закликають не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Якщо у вас виникли сумніви, зателефонуйте на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірте справжність отриманого сповіщення.

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