ОСТАННІ НОВИНИ

Українців попереджають про SMS-розсилку із небезпечним посиланням

Наталя Дуляба

|

Українців попереджають про черговий різновид інтернет-шахрайства – SMS-розсилку про нарахування грошей. Перейшовши за отриманим посиланням, телефон можуть взламати. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації РНБО у Facebook.

На телефони українців почали надходити повідомлення із текстом: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» і далі йде посилання.

В РНБО наголошують: у жодному випадку не переходьте за цим посиланням, оскільки є великий ризик того, що ваш телефон взламають.

«Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн через застосунок «Дія», очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію», – йдеться в повідомленні.

Українців закликають не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Якщо у вас виникли сумніви, зателефонуйте на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірте справжність отриманого сповіщення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів