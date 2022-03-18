У Росії майже закінчилися ракети та боєприпаси

Російські окупант витратили майже увесь запас ракет та деяких видів боєприпасів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 12:00 18 березня ворог збільшує кількість своїх військ у напрямку на Київ за рахунок підрозділів із Центрального та Східного військових округів. У ЗСУ повідомляють, що переміщені підрозділи є «незлагодженими та небоєздатними».

Крім того, російські окупанти витратили майже весь арсенал ракет та деяких видів боєприпасів. У зв’язку з цим агресор перевів підприємства російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ «Калібр» та боєприпасів до РСЗВ «Смерч», на цілодобовий режим роботи.

Ворогу вдалося тимчасово частково зайняти населені пункти у Донецькій та Луганській областях та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому районах. Російські військові продовжують бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне на Луганщині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури та мирних мешканців.

На Слобожанському та Сумському напрямках окупанти намагаються налагодити логістичне забезпечення та активно ведуть розвідку.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

Також російські окупанти не полишають спроб оволодіти містом Ізюм, що на Харківщині.

«Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони чинять опір російським агресорам, завдаючи їм значних втрат у живій силі та військовій техніці. Зберігаємо спокій! Віримо у Збройні Сили України!», – наголошують в ЗСУ.

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