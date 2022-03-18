У Краматорську окупанти обстріляли житловий будинок та адмінбудівлю

У Краматорську Донецької області росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку та адміністративній будівлі. Є жертви. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зранку 18 березня російські окупанти влучили в житловий будинок і адмінбудівлю. Наразі відомо про двох загиблих та шістьох поранених, інформація уточнюється.

«Росіяни не спроможні вести чесну війну між арміями, тому продовжують ницо обстрілювати цивільних», – йдеться в повідомленні Кириленка.

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Фото: Донецька ОДА