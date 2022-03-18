Супротивник не знає, чого від нас чекати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення за підсумками 22 дня повномасштабного вторгнення росії в Україну побажав канцлеру Олафу Шольцу реалізувати місію миру у Європі, а також подякував США та Франції за посилення захисту України.

«Одна із найбільш впливових країн світу… Німецька держава від нас усіх – ніби за стіною. Невидимою, але міцною стіною… Ми бачимо, що погляди німців змінюються. І це дуже важливо. Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях. Бачимо, як щиро більшість німців виступає за перегляд старої політики. Бачимо, що пан канцлер Олаф Шольц має великий шанс, велику місію – дати Німеччині оновлене лідерство. Дати Європі мир. Довготривалий і головне – чесний. Такий, який гарантує безпеку кожній державі у Європі і Україні передусім. І я щиро бажаю канцлеру Шольцу від усіх українців, від усіх європейців, щоб Німеччині й партнерам вдалося реалізувати цю місію», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України також розповів, що подібні виступи в парламентах і на площах держав-партнерів будуть продовжуватись до тих пір, поки не настане мир і територіальна цілісність України.

«Я відчуваю: нас починають розуміти дедалі більше. У Європі, у світі, в різних країнах. І це дає нам дедалі більше й більше підтримки. Тієї, про яку ми так довго просили. Говорив з Президентом Франції Макроном. Посилюємо захист України. Скоординували наші спільні кроки до миру. Вдячний.

Також я вдячний Президенту США Байдену за нову й дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте: я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших. Бо це – наша тактика. Наша оборона. Коли супротивник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар», – повідомив він.

За його словами, окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили у 14-15-му роках, а ми – інші.

«Це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усе, що ми зробили за декілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки триває війна.

Як не час розкривати й нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним», – додав Володимир Зеленський.

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