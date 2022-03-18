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Російські окупанти вже обстріляли щонайменше 43 українські лікарні – ВООЗ

Анастасія Диняк

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За три тижні повномасштабного російського вторгнення Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на українські киї медзаклади. Про це пише hromadske.

Так, станом на 17 березня ВООЗ нарахувала 43 рази, коли окупанти обстрілювали медичні установи України.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що атаки на заклади охорони здоров‘я є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також в організації підтвердили, що російські війська блокують доставку гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.

Зауважимо, за даними Міністерства охорони здоров‘я України, ворог пошкодив 117 лікарень, 7 з них неможливо відновити, та обстріляв 43 машинини екстреної медичної допомоги.

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