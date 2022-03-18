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Росіяни кинулися масово скуповувати цукор і презервативи

Наталя Дуляба

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Росіяни почали масово скуповувати гречку та цукор, також у країні значно зріс попит на презервативи. Про це пише Українська правда з посиланням на російські ТАСС і РБК.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко закликала громадян Росії не піддаватися паніці та не скуповувати гречку й цукор, зазначивши, що в країні є достатні запаси і того, й іншого.

Водночас Генпрокуратура РФ розпочала перевірки за фактами підвищення цін на низку продуктів та побутову хімію, зокрема в інтернеті.

Разом з тим магазини, аптеки та маркетплейси у Росії за останні два тижні фіксують різке зростання попиту на презервативи. Як додає РБК, споживачі очікують суттєвого зростання цін і запасаються цією продукцією на майбутнє, оскільки основні популярні марки виробляються за кордоном.

Ритейлери підтверджують ці побоювання, частина з них уже змушена була підняти відпускні ціни, оскільки вартість закупівлі зросла на 20%, а в деяких випадках – на 50%. Деякі представники роздрібу готуються змінювати цінники у квітні – про зростання гуртових цін їх попередили постачальники.

Тим часом Мінпромторг РФ запевняє, що не прогнозує дефіциту презервативів у Росії. Там заявили, що найбільші виробники не припиняли їхнє постачання до країни.

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