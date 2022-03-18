Резервні номери екстрених служб у Львові: список

Через велику кількість викликів основні лінії екстрених служб можуть не працювати. У Львові можна телефонувати за резервними номерами. Про це повідомляє Суспільне.
Резервні номери:
Пожежна служба (101):
- 096 963 25 83
- 099 521 82 20
- 067 943 19 23
- 093 547 83 94
- 099 521 82 03
- 063 981 58 41
Поліція (102):
- 098 182 89 02
- 098 957 97 18
- 096 322 51 67
- 068 097 17 08
- 068 310 91 86
- 068 020 55 81
Швидка медична допомога (103):
- 067 905 87 44
- 067 905 85 61
Аварійна служба газу (104):
- 067 942 73 83
- 067 942 73 94
Гаряча лінія області:
- 032 959 60 31
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк