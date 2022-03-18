Резервні номери екстрених служб у Львові: список

Через велику кількість викликів основні лінії екстрених служб можуть не працювати. У Львові можна телефонувати за резервними номерами. Про це повідомляє Суспільне.

Резервні номери:

Пожежна служба (101):

096 963 25 83

099 521 82 20

067 943 19 23

093 547 83 94

099 521 82 03

063 981 58 41

Поліція (102):

098 182 89 02

098 957 97 18

096 322 51 67

068 097 17 08

068 310 91 86

068 020 55 81

Швидка медична допомога (103):

067 905 87 44

067 905 85 61

Аварійна служба газу (104):

067 942 73 83

067 942 73 94

Гаряча лінія області:

032 959 60 31

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.