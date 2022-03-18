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Резервні номери екстрених служб у Львові: список

Анастасія Диняк

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Через велику кількість викликів основні лінії екстрених служб можуть не працювати. У Львові можна телефонувати за резервними номерами. Про це повідомляє Суспільне.

Резервні номери:

Пожежна служба (101):

  • 096 963 25 83
  • 099 521 82 20
  • 067 943 19 23
  • 093 547 83 94
  • 099 521 82 03
  • 063 981 58 41

Поліція (102):

  • 098 182 89 02
  • 098 957 97 18
  • 096 322 51 67
  • 068 097 17 08
  • 068 310 91 86
  • 068 020 55 81

Швидка медична допомога (103):

  • 067 905 87 44
  • 067 905 85 61

Аварійна служба газу (104):

  • 067 942 73 83
  • 067 942 73 94

Гаряча лінія області:

  • 032 959 60 31

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