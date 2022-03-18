Портнов із друзями Лаврова володіє елітною нерухомістю у Москві

Підсанкційний український політик Андрій Портнов володіє елітною нерухомістю в Москві спільно з друзями російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, йдеться у розслідуванні «Схем» Радіо Свобода.

Чому це важливо: Портнова вважають впливовим «тіньовим» куратором українських судів. Крім того, він був заступником голови Адміністрації президента за часів президента-втікача Віктора Януковича.

За причетність Портнова до корупційних злочинів та тиску на суддів України уряд США запровадив проти нього санкції.

Наявність у Портнова нерухомого майна на кілька мільйонів доларів у столиці держави-агресора несе інтерес для суспільства. Крім того, один з об’єктів перебуває в спільній власності друга Лаврова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.