Польща вдвічі збільшує армію

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон «Про захист вітчизни». Ним передбачається збільшення чисельності Збройних сил країни удвічі – до 300 тисяч – та збільшення видатків на обороноздатність країни до 3% від ВВП країни в 2023 році, передає Укрінформ.

Віцепрем’єр-міністр з безпекових питань, лідер правлячої у Польщі партії «Право і Справедливість» (PiS) Ярослав Качинський зазначив, що цей закон створює підстави для будування польської армії, яка буде в змозі відбити наступ агресора.

Він наголосив, що нині дуже особлива ситуація: українська армія, за підтримки суспільства і добровольців, героїчно захищає незалежність і територіальну цілісність своєї країни.

«Ця війна має екзистенційне значення для України, але і має важливе значення для Європи й усього світу: вона визначає початок нового, дуже поганого часу, коли справа безпеки, яка є важливою для кожної країни, стає абсолютно домінуючою»,- наголосив Качинський.

Ярослав Качинський зазначив, що для ¾ російського суспільства те, що зараз спостерігається в Україні, «має також статися і в Польщі». Відтак, треба здійснити зусилля, щоб максимально посилити польську армію.

У свою чергу президент Дуда підкреслив, що у відповідності до прийнятого закону польська професійна армія має складатися із щонайменше 250 тис. військовослужбовців, а війська територіальної оборони мають становити не менше 50 тисяч. Крім того, вводитиметься поняття добровольчої служби, яка готуватиме осіб до активного і пасивного військового резерву.

Він підкреслив, що збільшення армії вимагатиме зростання витрат на оборону з бюджету. Зокрема, в 2023 році вони мають становити не менш як 3% від ВВП Польщі.

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