Польща представить ідею миротворчої місії в Україні на самітах НАТО і ЄС

Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради. Про це пише Європейська правда з посиланням на на агентство PAP.

«Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити. Але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією», – розповів речник польського уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, не йдеться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт з Росією.

«Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами», – сказав Мюллер.

Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена на позачерговому саміті НАТО наступного тижня і на засіданні Європейської ради.

«Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти», – зазначив Мюллер.

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський під час візиту до Києва 15 березня запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО 16 березня в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

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