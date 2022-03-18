Опублікували розклад евакуаційних потягів на 18 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 18 березня. Про це йдеться у Facebook перевізника.
Графік додаткових евакуаційних потягів:
Дарниця (Київ):
1:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Харків;
8:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів;
17:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів.
Харків:
8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;
9:40 — №229/230 Харків — Ужгород;
13:00 — №239/240 Харків — Львів.
Дніпро:
17:00 — №503/504 Дніпро — Вінниця;
20:00 — №226/225 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
13:00 — №277/278 Краматорськ — Львів;
16:00 — №279/280 Краматорськ — Львів.
Кривий Ріг:
11:00 — №219/220 Кривий Ріг — Ужгород.
Запоріжжя:
10:00 — №902/901 Запоріжжя — Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
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Анастасія Диняк