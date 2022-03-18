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Опублікували розклад евакуаційних потягів на 18 березня

Анастасія Диняк

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«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 18 березня. Про це йдеться у Facebook перевізника.

Графік додаткових евакуаційних потягів:

Дарниця (Київ):

1:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Харків;

8:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів;

17:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів.

Харків:

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;

9:40 — №229/230 Харків — Ужгород;

13:00 — №239/240 Харків — Львів.

Дніпро:

17:00 — №503/504 Дніпро — Вінниця;

20:00 — №226/225 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

13:00 — №277/278 Краматорськ — Львів;

16:00 — №279/280 Краматорськ — Львів.

Кривий Ріг:

11:00 — №219/220 Кривий Ріг — Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 — №902/901 Запоріжжя — Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

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