Мешканець Закарпаття із протезами замість ніг пішов воювати проти росіян

55-річний Василь Штефко із Закарпаття вступив до лав Збройних Сил України, незважаючи на те, що замість обох ніг має протези. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Василь Штефко є мешканцем села Кушниця Закарпатської області. У 2004 році на заробітках у втратив обидві ноги і на протезах повернувся додому. Але коли РФ вторглася в Україну, просто не зміг сидіти дома і вступив у 128-му бригаду.

«Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається. Просто не зміг сидіти дома, зібрав речі й пішов у військкомат. Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, – сказав, що в мене тільки один протез. І попросився в 128-му бригаду. – розповідає Василь Штефко. – Свого часу я служив у армії, вмію стріляти, непогано воджу машину. Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг. Тут я за званням сержант, а за посадою – водій, служу в роті вогневої підтримки».

Вдома військовослужбовця чекає дружина та 11-річна донька. Чоловік каже, що хоч вони за нього хвилюються, але пишаються своїм захисником.

«Василь Штефко з Кушниці – унаочнення для двох категорій людей. По-перше, для тих хлопців, що сидять у тилу й придумують будь-які причини й аргументи, щоб залишатися там і далі (вони «забули», що захист країни – це не бажання чи право, а закріплений у Конституції обов’язок громадянина). І, по-друге, для росіян. Країну, яку йдуть захищати такі люди, перемогти неможливо. Прийде час і Василь Штефко своїми протезами розтопче двоголову курку на російському гербі», – наголошують у Генштабі.

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