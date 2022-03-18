Мережа Metro погрожувала українському офісу зупинкою роботи через вимогу піти з РФ

Міжнародна торговельна компанія Metro, головний офіс якої розташований у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це у Facebook повідомив колишній міністр кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

За даними Дубілета, український офіс Metro з першого дня війни звертався до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в Росії. Спочатку головний офіс відповів, що вони «не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН».

Згодом, за словами працівників Metro в Україні, німецький офіс погрожував укранському зупинкою поставок, що може спричини повну зупинку бізнесу в Україні. Також працівники стверджують, що рішення про продовження роботи в РФ рада директорів мережі приймала одноосібно.

«Німецький офіс почав загрожувати українському, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні. Пряма мова працівників: «Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях – вони стверджують, що рішення залишатися в росії Рада директорів приймала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом», – йдеться в повідомленні.

Дмитро Дубілет також зазначив, що у 2014 році для уникнення санкцій мережа METRO AG перереєструвала 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в РФ.

19 березня у Дюссельдорфі відбудеться протест з вимогою до мережі METRO припинити роботу в РФ . Всі деталі тут.

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