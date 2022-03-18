Львівщина за добу відправила 1 300 тонн гуманітарної допомоги в інші регіони України

Впродовж минулої доби з Львівщини відправили 1 300 тонн гуманітарної допомоги до Києва, Миколаєва, Херсона, Харкова та Чернігова. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Голова ОВА подякував волонтерам та місцевим підприємцям за допомогу в організації та відправленні гуманітарних вантажів та наголосив, що Львівщина робить все, що в її силах.

«Відправляли відповідно до запитів, які нам надавали, ми і надалі будемо допомагати. Кордон з Польщею залишається шляхом життя, через який отримуємо гуманітарні вантажі. Ми віддаємо все, що отримуємо, починаючи від касок, бронежилетів і закінчуючи макаронами й підгузками. Львівщина робить все необхідне для того, щоб забезпечити не тільки мирне населення, а й наших військових», – сказав Козицький.

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