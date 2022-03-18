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Лідер Китаю заявив Байдену, що війна в Україні не в його інтересах

Ольга Денисяка

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Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п’ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають ні чиїм інтересам. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.

За даними державних ЗМІ Китаю, Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом по відеозв’язку, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.

«Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити», – цитують держЗМІ китайського лідера.

Згідно з повідомленнями, Сі сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Владіміра Путіна в Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, напередодні США повідомили своїм союзникам, що  Китай дав зрозуміти про свою готовність надати Москві техніку, яку запитувала РФ. Москва заперечувала звернення до Китаю за військовою допомогу, а міністерство закордонних справ Китаю назвало це повідомлення «дезінформацією».

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