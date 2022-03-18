Хакери знову атакували сайт Львівської ОВА

Ввечері 18 березня на сайт Львівської обласної військової адміністрації здійснили кібератаку. Про це йдеться у Facebook установи.

Мешканців попередили про можливе розміщення фейків на сайті Львівської ОВА.

«Зараз вчергове здійснюється атака на офіційний вебсайт Львівської обласної військової адміністрації – на ньому можливе розміщення недостовірної інформації! Просимо не зважати на інформацію, що розміщується зараз на сайті– ведуться роботи щодо відновлення його належного функціонування», – йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи вебсайту Львівської обласної військової адміністрації повідомлять додатково в соцмережах установи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.