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Хакери знову атакували сайт Львівської ОВА

Ольга Денисяка

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Ввечері 18 березня на сайт Львівської обласної військової адміністрації здійснили кібератаку. Про це йдеться у Facebook установи.

Мешканців попередили про можливе розміщення фейків на сайті Львівської ОВА.

«Зараз вчергове здійснюється атака на офіційний вебсайт Львівської обласної військової адміністрації – на ньому можливе розміщення недостовірної інформації! Просимо не зважати на інформацію, що розміщується зараз на сайті– ведуться роботи щодо відновлення його належного функціонування», – йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи вебсайту Львівської обласної військової адміністрації повідомлять додатково в соцмережах установи.

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