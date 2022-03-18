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Горить найбільший ринок східної Європи «Барабашово»

Анастасія Диняк

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У Харкові російські окупанти обстріляли ринок «Барабашово». Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Про це повідомляє Суспільне.

 

У четвер, 17 березня, близько 14:00 російські військові обстріляли найбільший ринок східної Європи з системи залпового вогню «Град». Територію ринку охопив вогонь. Площа пожежі складає близько 7 гектарів.

Станом на 19:00 17 березня вогонь розповсюдився на приватні житлові будинки. До гасіння пожежі залучено близько 100 осіб та 21 одиниця техніки.

Станом на ранок 18 березня рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Досі горять павільйони. Частково пошкоджено 2 житлові будинки, понад 10 – вдалося врятувати.

Відомо, що ринок «Барабашово» є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.

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Фото: Суспільне

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