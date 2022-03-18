Економіка РФ втратить до 20% до кінця року

Через санкції країн світу Росію чекає до 20% втрати власної економіки та дефолт. Про це пише Суспільне.

Російська економіка не в змозі витримати усі санкційні обмеження, які запровадили інші країни. Економіка окупантів втратить близько 20% до кінця 2022 року, а вже невдовзі Росія не зможе обслуговувати свій зовнішній борг. Такі дані надав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Це – потужні санкції. Вони заламають російську економіку негайно. Можна сказати, що російська економіка завершилася 28 лютого. І зараз не важливо про які західні санкції йдеться, адже зараз просто непристойно торгувати з Росією», – зауважив аналітик.

Також Андерс Аслунд додав, що дефолт настане дуже швидко, оскільки Росія «платить рублями, коли потрібно платити доларами».

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