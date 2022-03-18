Чотири країни висилають російських дипломатів

Болгарія, Латвія, Литва та Естонія визнали російських дипломатів персонами нон-грата та висилають їх з країн. Про це пише hromadske.

Так, у списку небажаних персон Болгарії опинилися одразу 10 російських дипломатів. Вони мають три доби для виїзду з країни. Влада Болгарії заявила, що співробітники посольства Росії «вели діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини».

Литва забов’язала чотирьох дипломатів покинути країну. Латвія та Естонія – по трьох. Усіх їх звинувачують у підриві нацбезпеки та поширенні пропаганди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.