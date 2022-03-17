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ЗСУ ліквідували елітного російського полковника

Андрій Котенський

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Збройні сили України ліквідували командира полку ВДВ із Костроми полковника Сергія Сухарєва, пише Українська правда.

Разом із Сухарєвим на росії також визнали загибель ще чотирьох військових ВДВ. Ідеться про капітана Алєксєя Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Алєксандра Лімонова й сержанта Сергєя Лєбєдєва.

Як відосо, 331-й гвардійський парашутно-десантний полк, яким командував Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.

«Це той самий виродок, що у 2014 році командував БТГР 331 полку, який розстрілював колони українських воїнів, які виходили зеленими коридорами із Іловайська», – повідомляють волонтери.

Повітряно-десантні війська є окремим родом військ у складі збройних сил РФ і вважаються «елітними» бійцями.

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