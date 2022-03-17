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Зеленський підписав закон про хмарні послуги: що він передбачає

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги. Тепер державні органи зможуть зберігати дані у хмарних сервісах. Про це йдеться у Facebook Міністерсва цифрової трансфрмації.

У міністерстві пояснюють: аби обробляти дедалі більше  інформації, органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів. Тому для оптимізації цього процесу основні державні  ІТ-сервіси планують перенести у «хмари».

Що зміниться з упровадженням хмарних послуг у держорганах:

  • закон дозволить прибрати корупційні ризики під час  закупівлі серверного обладнання;
  • пришвидшиться впровадження інновацій в органах влади.

Також закон про хмарні послуги зробить Україну привабливою для найбільших світових вендорів хмарних сервісів – Microsoft, AWS, Google Cloud. У Мінцифри наголошують, що це дозволить стати на крок ближче до побудови гіпермасштабних дата центрів.

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