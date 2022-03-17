Зеленський дорікнув Німеччині у сприянні Росії

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину у підтримці Росії, що сприяла нападу РФ на Україну. Також він дорікнув у затягуванні вступу України до європейських інституцій. Про це він заявив 17 березня у виступі перед депутатами німецького Бундестагу.

Володимир Зеленський нагадав про тісні зв’язки німецького бізнесу з російським і як довго Україна застерігала, що будівництво газогону «Північний потік 2» є підготовкою до війни, «але у відповідь чула лише: це економіка». Також він дорікнув Німеччині у гальмуванні вступ України до європейських інституцій.

«Коли ми говорили вам, що «Північні потоки» – це зброя й підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що все ж таки це економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми запитували у вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, бути у безпеці, отримати гарантії безпеки, ми чули у відповідь: такого рішення на столі поки що немає й найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Як ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України у Євросоюз. Якщо відверто, для деяких це політика. А насправді – це каміння. Каміння для нової стіни.

Коли ми просили про превентивні санкції, ми звертались до Європи, ми звертались до багатьох країн. Ми звертались до вас. Санкції такі, щоб агресор відчув, що ви – сила, ми бачили затягування. Ми відчули спротив. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку.І зараз торговельні маршрути між вами й державою, яка знову принесла у Європу жорстоку війну, – колючий дріт над стіною. Над новою стіною, яка розділяє Європу», – заявив президент.

Водночас він подякував простим німцям, які допомагають біженцям, журналістам, які розповідають правду про війну, та бізнесу, який «поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію, вище за економіку».

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